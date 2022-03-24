الفرق الفنية بشركة الخليج العربي للنفط تنهي عمليات الصيانة بحقل مسلة بتشغيل ضاغط الغاز المرحلة الأولى.

طرابلس 23 مارس 2022 م ( وال ) أنهت الفرق الفنية بشركة الخليج العربي للنفط عمليات الصيانة بحقل مسلة بتشغيل ضاغط الغاز المرحلة الأولى ” C-951 ” .

حيث قام قسم الآلات الدقيقة بالانتهاء من استبدال بعض قطع الغيار والفحص الشامل على ضاغط المرحلة الأولى بوحدة معالجة الغاز والتأكد من جاهزيته، وبمتابعة قسم السلامة انتهى قسم الأنابيب من صيانة صمام دخول الغاز، إضافة الى استبدل قسم الميكانيكا لمانع تسرب الغاز للضاغط ” .

. يُذكر بأن ضاغط المرحلة الأولى “C-951” خارج الخدمة لفترة تجاوزت 7 سنوات، حيث عملت منسقة العمليات متمثلة في وحدة معالجة الغاز ومنسقة الصيانة بأقسام الآلات الدقيقة والميكانيكا على إعادة تشغيله وذلك فور الانتهاء من أعمال الصيانة عليه.