الاقتصاد الأمريكي قد يواجه حالة ركود نتيجة للحرب الروسية في أوكرانيا ..

واشنطن 23 مارس 2022 (وال) –أعلن الملياردير الأمريكي كارل إيكان مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «إيكان إنتربرايز» «Icahn Enterprises» أن التباطؤ الاقتصادي الامريكي قد يلوح في الأفق في ظل تزايد حالة عدم اليقين بشأن الحرب الروسية بأوكرانيا.

وتوقع إيكان في تصريحات لبرنامج «إغلاق الجرس الإضافي» على قناة سي إن بي سي الأمريكيةامس الثلاثاء ، أنه قد يكون هناك ركود للاقتصاد الأمريكي أو ربما أسوأ من ذلك.

وأوضح أن ارتفاع التضخم يمثل تهديداً رئيسياً للاقتصاد، مشيراً إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية أضفت مزيداً من عدم اليقين إلى توقعاته.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات في محاولة لمكافحة التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاماً.

وتعهد رئيس مصرف الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذا الأسبوع باتخاذ إجراءات صارمة بشأن ارتفاع الأسعار، مما يشير إلى أنه منفتح على رفع أسعار الفائدة أكثر من 25 نقطة أساس تقليدية.