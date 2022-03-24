اختتام دورة تنمية المهارات الاداريه التدريبية لعدد من منتسبي وموظفي عدد من الشركات العامه .

طرابلس مارس 2022 (وال) – اختمت بطرابلس اليوم الاربعاء دورة تنمية المهارات الاداريه التدريبية لعدد من منتسبي وموظفي عدد من الشركات العامه التي اقيمت بمقر شركة جرمه للتوزيعات والتي نظمها وأشرف عليها اتحاد العالم العربي للنقل والخدمات .

وتهدف الدورات التي تقام في مجال تنمية المهارات الاداريه الي الرفع من مستوي العمل والأداء لدي العاملين في القطاع العام بما يواكب متابعة الجديد والحديث في مجالات العمل المختلفه والنهوض بمستوى العاملين والرفع والدفع بالعمل الي المستوي الذي يخدم القطاع والمواطن.

وسيقيم اتحاد العالم العربي للنقل والخدمات العديد من الدورات المتخصصة خلال هذا العام ضمن برنامجه السنوي في مجال التطوير وتحسين الأداء والرفع من كفاءة العمل والعاملين فيه.

وتم في ختام الدورة توزيع شهادات المشاركه بحضور رئيس مجلس الإدارة لشركة جرمه للتوكيلات الملاحيه ورئيس اتحاد العالم العربي للنقل والخدمات وعدد من النقابيين .

وال..