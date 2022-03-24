هيئة الاتصالات والمعلوماتية تبحث مع مندوبي شركات القطاع الخاص جهود تحسين قطاع الاتصالات في البلاد.

عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
خلال لقائه عددا من الأحزاب السياسية:" الدبيبة " يطالب بخلق تنافس سياسي ديمقراطي شريف بعيدا عن التمويل الخارجي.
تم النشر منذُ 43 دقيقة
بحث أوجه التعاون بين المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي و برنامج الأغذية العالمي .
تم النشر منذُ ساعة واحدة
اختتام دورة تنمية المهارات الاداريه التدريبية لعدد من منتسبي وموظفي عدد من الشركات العامه .
تم النشر منذُ ساعتين
الاقتصاد الأمريكي قد يواجه حالة ركود نتيجة للحرب الروسية في أوكرانيا ..
تم النشر منذُ 3 ساعات
أضف تعليقـك