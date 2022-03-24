طبعة جديدة “الخروج عن النص ” لمحمد طه

الكويت 24 مارس 2022 (وال) _ صدرت حديثًا عن دار الشروق للنشر والتوزيع (مصر) طبعة جديدة ومزيدة من كتاب “الخروج عن النص.. من جديد” للدكتور محمد طه.

يتكون الكتاب من بابين، الأول بعنوان “الخروج عن النص”، وهو الطبعة القديمة للكتاب، فيه تعريفات الحدود النفسية، ولماذا نكرر الأخطاء نفسها، وما هي الأدوار التي نلعبها في سيناريوهات حياتنا، وما هو أقوى سلاح في تاريخ البشرية.

أما الباب الثاني فأتى بعنوان “العودة إلى الحياة”، وتكون من 12 فصلًا، يتحدث فيها المؤلف عن النفس البشرية من الداخل، مع عرض الأمثلة للقرارات التي نتخذها في الطفولة وتغير مصير حياتنا إلى الأبد.

محمد طه: كاتب وأستاذ واستشاري في الطب نفسي، اشتهر بإصداراته العلمية المبسطة في الطب النفسي، والعلاقات الإنسانية، وغيرها من الموضوعات التي تُساعد على فهم القارئ لنفسه، وتطوير وعيه وأدواته الشخصية.

صدرت له كتب عدة، من ضمنها كتاب “علاقات خطرة”، و كتاب “ذكر شرقي منقرض”.(وال _ الكويت) ح م / هـ ع

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