غرفة التجارة والصناعة والزراعة زليتن تشارك في معرض ومنتدى العمران 2022 .

طرابلس 24 مارس 2022 م ( وال ) شاركت غرفة التجارة والصناعة والزراعة – زليتن في فعاليات معرض ومنتدى العمران 2022 الذي شاركت فيه شركات الاستثمار والاعمار العقاري

.وضم جناح الغرفة انتاج شركات محلية مسجلة بالغرفة وما يزيد عن 3200 نشاط تجاري فردي ،يبرز من خلاله نمو قطاع الأعمال التجارية والصناعية والزراعية في ليبيا .

ويذكر أ،ن الغرفة تقدم لمنتسبيها من القطاع الخاص بالمدينة خدمات إقتصادية رئيسية كإصدار شهائد المنشأ والخدمات التجارية وتأكيد الصلة بين قطاعي الأعمال العام والخاص وإقامة الأسواق والمعارض وإدارتها بالتعاون مع الإدارة المحلية فضلاً عن تدريب العاملين في مجال التجارة وتوعيتهم من خلال استخدام أحدث الأساليب والبرامج التقنية …

كما تحرص الغرفة على تطوير الجانب التجاري سعياً منها لتوفير بيئة اقتصادية سليمة تهيئ المناخ للاستثمارات ..