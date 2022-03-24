جونسون: يجب أن يمثل بوتين أمام الجنائية الدولية لتجاوزه الخط الأحمر

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إمكانية فعل المزيد لمنع الرئيس فلاديمير بوتين من استخدام احتياطيات روسيا من الذهب.

وأضاف جونسون، قبيل اجتماع حلف شمال الأطلسي في بروكسل، أن بريطانيا وحلفائها الغربيين سيزيدون الضغوط الاقتصادية، مؤكدًا على ضرورة مثول بوتين أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب غزوه لأوكرانيا، ولأنه تجاوز الخط الأحمر بالفعل.

وبيّن جونسون أنه كلما فرضت بريطانيا وحلفائها الغربيين ضغوطًا على موسكو، خاصة على أشياء مثل الذهب؛ كلما زادت احتمالية تقليص زمن الحرب في أوكرانيا.

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