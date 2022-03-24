كوريا الجنوبية ترد على جارتها الشمالية باختبار صواريخ جديدة

في ردٍ واضحٍ وصريح على استفزاز كوريا الشمالية؛ قام الجيش الكوري الجنوبي باختبار صواريخ أرضية وبحرية وجوية.

وأجرت هيئة الأركان المشتركة تدريبات بالذخيرة الحية، استعرضت، من خلالها، قوتها النارية أمام جارتها الشمالية التي أطلقت صاروخًا عابرًا للقارات.

وأشارت هيئة الأركان إلى أنها اختبرت الصاروخ Hyunnoo-2 أرض أرض، وصاروخ من نظام الصواريخ التكتيكية للجيش الكوري، بالإضافة إلى صاروخ Haesung-II من سفينة إلى أرض، وصاروخين جو أرض من طراز JDMA.

وأكدت مراقبة جيش الجنوب لكافة الأنشطة العسكرية التي تقوم بها كوريا الشمالية؛ من أجل رصدها والرد عليها.

وقالت إن إطلاق بيونغ يانغ للصواريخ الباليستية العابرة للقارات، ورفضها الحوار يهدد جيش الجنوب وحليفته أميركا.

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