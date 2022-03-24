البرتغال تشهد ولادة حكومة جديدة غالبيتها من النساء

أعلن رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا تشكيل حكومته الجديدة التي جاءت بغالبية نسائية.

وتعدّ هذه الحكومة الأولى في تاريخ البرتغال التي تطغى فيها النساء على الرجال.

وقام أنطونيو كوستا بتخفيض عدد الوزارات من 19 إلى 17، وتضمنت حكومته 9 وزيرات و8 وزراء.

ولا تزال ماريانا فييرا دا سيلفا وزيرة رئاسية بالإضافة إلى دورها الجديد كنائبة لرئيس الوزراء.

وقال أنطونيو إنّ الوزراء سيؤدون اليمين الدستورية خلال الأسبوع القادم.

وكان أنطونيو قد قاد ،في وقتٍ سابق، حكومتي أقلية، قبل أن ينجح حزبه الاشتراكي في حصد غالبية مقاعد البرلمان بعد الانتخابات التي أجريت مطلع العام الجاري.

يذكر أن رئيس الوزراء البرتغالي يواجه منافسة صعبة من حزبي اليسار واليمين الذين انتقدوا الضرائب المرتفعة، وانخفاض قيمة المعاشات التقاعدية التي تقل، في بعض الأحيان، عن 300 يورو.

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