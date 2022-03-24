الصين: العثور على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

أفاد المسؤول في إدارة الطيران المدني الصينية تشو تاو، أن أفراد الطوارئ عثروا على أحد الصندوقين الأسودين لطائرة شركة تشاينا إيسترن، التي تحطمت هذا الأسبوع وعلى متنها 132 راكبًا، فيما لا تزال المحاولات الأميركية للمشاركة في التحقيق معلقة؛ بسبب قواعد الحجر الصحي.

وأشار تشو تاو؛ إلى أن الصندوق الذي عثر عليه خاص بالتسجيلات الصوتية لقمرة القيادة، بحسب التقييم الأولي، مضيفًا أن الجزء الخارجي للمسجل تعرض لأضرار بالغة، لكن وحدات التخزين مكتملة نسبيًا، ومادة التسجيل نجت من التحطم.

ونوه المسؤول الصيني بأنه تم إرسال الصندوق الأسود إلى معهد في بكين لفك شفرته، وأن المدة التي سيَستغرقها ذلك؛ ستعتمد على مدى الضرر.

ولفت رئيس تحقيقات الطائرات في إدارة الطيران المدني الصينية إلى أن الطقس على طول مسار الرحلة، لم يشكّل أي خطر على الطائرة، وأن المراقبين الجويين كانوا على اتصال بها بعد الإقلاع، وقبل السقوط السريع.

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