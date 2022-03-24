ليبيا نيوز

الناتو يقول إن روسيا خسرت 40 ألف جندي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد مسؤول في حلف شمال الأطلسي أن حوالي 40 ألف جندي روسي قتلوا أو أصيبوا أو أسروا أو فقدوا حتى الآن، وفق أحدث تقرير استخباراتي للحلف.

ورفض المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في وقت سابق، الكشف علنا عن عدد الجنود الروس الذين لقوا حتفهم أثناء الحرب، مضيفًا أن مثل هذه الأرقام هو “أمر حصري” من اختصاص وزارة الدفاع الروسية.

ونفى البنتاغون، من جانبه، تأكيد أي تقديرات تم الإبلاغ عنها بشأن عدد الجنود الروس الذين قتلوا أو نقلوا من ساحة المعركة، وقال مسؤول في الوزارة إنه لا يزال من الصعب تقديم تقديرات للضحايا؛ لأن الولايات المتحدة ليس لديها قوات على الأرض، لكنه نوه بأن القوات الروسية تعاني، بشكل متزايد، من القضايا اللوجستية والقيادة والسيطرة، بالإضافة إلى مشكلات معنوية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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