وزارة المواصلات تحتفل باليوم العالمي للأرصاد الجوية.

طرابلس 24 مارس 2022 م ( وال ) أحيت وزارة المواصلات اليوم العالمي للأرصاد الجوية بتنظيم احتفالية يوم أمس حضرها وزير المواصلات ” محمد الشهوبي “ورئيس هيئة الرقابة الادارية ورئيس المركز الوطني للارصاد الجوية و رئيس مصلحة المطارات ورئيس مصلحة النقل البري ومدرا ء الادارات والاقسام ولفيف من المهتمين بهذا الشأن.

وتضمنت الاحتفالية عرض فيديو لرسالة أمين عام المنظمة العالمية للارصاد الجوية بهذه المناسبة وعرض مرئى عن المركز الوطني للارصاد الجوية بعنوان تحديات رغم الصعوبات .

وأوضح وزير المواصلات ” محمد الشهوبي” في كلمة له بالمناسبة ان دولة ليبيا أصبحت تشهد الكثير من التغيرات في ظواهر الطقس والمناخ مما يؤثر سلباً على الامن الغذائي لها .

وأكد ” الشهوبي ” حرص الوزارة لدعم خطط وبرامج المركز الوطنى للارصاد الجوية التي وضعها للنهوض بهذا المجال وتذليل كافة الصعاب لغرض توريد منظومة لتنبؤات جوية متطورة حتى يتمكن المركز من البدء في توريد أجهزة رصد جوي الرقمية حديثة بالاضافة إلى تخصيص مبلغ لصيانة المقر الرئيسي.

وشارك “على سالم الدنجال ” مدير ادارة البحوث والدراسات بالمركز بعرض حول أهمية الانذار المبكر بظواهر الطقس والمناخ .

وتخلل الاحتفالية تكريم قدامى العاملين بمركز.