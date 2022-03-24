ترحيب إيراني بمحادثات سوريا مع بعض الدول العربية

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن علاقات بلاده مع سوريا في أفضل مراحلها، وأنها تقف معها في الخندق ذاته، بحسب تعبيره، منوهًا بأن أولوية طهران حاليا تقوية علاقاتها الاستراتيجية في ظل مشهد عالمي متغير بعد الحرب في أوكرانيا.

وأكد عبد اللهيان، في مؤتمر صحافي رفقة نظيره السوري فيصل المقداد، عقب لقائه الرئيس بشار الأسد في دمشق؛ أن العلاقات الاقتصادية مع سوريا تمثل أولوية، معربًا عن ترحيبه أيضًا بالمحادثات الجديدة بين سوريا وبعض الدول العربية.

وأشار المقداد، من جانبه، إلى أن الأزمة الأوكرانية وتداعياتها ستكون محور المحادثات بين الدولتين، في ظل خضوع الدولتين لعقوبات غربية، حيث سيعمل الطرفان على تنسيق مواقفهما المشتركة إزاء التطورات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا