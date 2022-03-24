ثلاثة قتلى على الأقلّ في هجوم على مطار مقديشو.

مقديشو 24 مارس 2022 (وال) – لقي ثلاثة أشخاص على الأقلّ مصرعهم في هجوم شنه مسلحون على مطار مقديشو في مساحة تضمّ مكاتب للأمم المتحدة وسفارات وقاعدة عسكرية للاتحاد الإفريقي.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن الضابط “ابراهيم محمد” من شرطة المطار قوله “قُتل شرطي وجندي من البعثة العسكرية للاتحاد الإفريقي ومدني في الهجوم . وأًصيب سبعة أشخاص آخرين معظمهم من قوات الأمن، بجروح”.

وأضافت الوكالة أن منفّذا الهجوم تمكنا صباح أمس الأربعاء من اختراق محيط المطار المعروف بأنه أكثر المواقع أمانًا في هذا البلد غير المستقر في القرن الإفريقي.. مشيرة إلى أن الهجوم استمر 45 دقيقة واحترقت خلاله محطة وقود، بحسب عدة شهود عيان، قبل أن يُقتل المنفّذان.

وأكّد موقع موالٍ لحركة الشباب أن الجماعة الإسلامية المتطرّفة المرتبطة بتنظيم القاعدة لفتت في بيان إلى أن “مقاتليها نفّذوا هجوما على مجمّع هالان”. حسب الوكالة.

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