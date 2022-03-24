ليبيا نيوز

مقتل 5 بهجوم لحركة الشباب على معسكر قرب مطار مقديشو

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قتل خمسة أشخاص بينهم المهاجمان إثر هجوم على قاعدة عسكرية قرب المطار الدولي في العاصمة الصومالية مقديشو، وفق ما أفادت به مصادر حكومية.

وسبق أن أشار التلفزيون الرسمي إلى أن قوات الأمن تتعامل مع “حادث إرهابي” عند بوابات المعسكر، فيما قال شهود إن مسلحين اثنين اقتحما البوابة، وبادرا بإطلاق النار، ونوهت مذكرة داخلية للأمن الدبلوماسي بأن حارسي أمن، يعتقد أنهما كينيان، ورجل شرطة صومالي قتلوا في الحادث، بينما أصيب أربعة آخرون.

وأعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة وعلى الفور مسؤوليتها عن الهجوم، مضيفة بأنها شنت هجومًا بقذائف مورتر على المعسكر، حيث تتمركز قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي “أميسوم” والأمم المتحدة، ومنظمات دولية أخرى، فيما أظهرت لقطات مصورة سحب دخان أسود تتصاعد من منطقة قرب مدرج المطار.

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قناة 218 الليبية

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