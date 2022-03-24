واشنطن تندد بقرار روسيا طرد دبلوماسيين أميركيين من موسكو

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، قرار روسيا بطرد دبلوماسيين أميركيين من موسكو؛ بأنه أحدث خطوة غير مفيدة وغير مثمرة لروسيا في العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى تلقي السفارة الأميركية قائمة بالدبلوماسيين الذين أُعلنوا أشخاصًا غير مرغوب فيهم من الخارجية الروسية.

ودعت الخارجية الأميركية الحكومة الروسية؛ إلى إنهاء عمليات الطرد غير المبررة للدبلوماسيين والموظفين الأميركيين، منوهة بضرورة الإبقاء على الصلات الدبلوماسية في هذا الظرف.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، من جانبها، أن قرار موسكو جاء ردًا على طرد واشنطن 12 عضوًا من البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة، مطلع هذا الشهر، وندد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف، حينها، بما وصفه بالنهج الأميركي العدائي ضد بلاده.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا