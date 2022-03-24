طرابلس 24 مارس 2022 م ( وال ) نشرة الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس 24/ 03 / 2022 وخلال اليومين القادمين.

جاء فيها ” مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة صباح اليوم على بعض مناطق الساحل الشرقي والجبل الأخضر مع أجواء باردة نسبياً، وتنقشع السحب تدريجيا بدايةً من يوم الغد على هذه المناطق وتعتدل الأجواء نتيجة تأثير إمتداد المرتفع الجوي.

بينما تبقى الأجواء معتدلة نسبياً هذا اليوم على بقية المناطق.

ومن المتوقع أن يؤثر منخفض صحراوي على مناطق غرب ليبيا تدريجياً بدايةً من مساء هذا اليوم ويوم الغد، هذا المنخفض مصحوب برياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة أحياناً مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار مع إرتفاع تدريجي في درجات الحرارة.