تونس تحذر من مخاطر الهجمات السيبرانية على مؤسساتها

حذرت وزارة تكنولوجيات الاتصال التونسية من الهجمات والمخاطر الإلكترونية الناتجة عن الهجمات السبرانية وبرامج الفدية، التي تستهدف المؤسسات الاقتصادية والمالية والمنشآت الحساسة.

ودعت الوزارة في بيان، الخميس، مختلف المؤسسات العمومية والخاصة إلى تطبيق إجراءات السلامة المعلوماتية الضرورية، والرفع من مستوى اليقظة وضمان استمرار المؤسسات في أداء عملها في حال تعرضها لهجوم سيبراني.

وأكدت الوزارة، وضع إمكانات الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية في خدمة المؤسسات الساعية لتأمين أنظمتها المعلوماتية من مخاطر برامج الفدية، المنتشرة في الآونة الأخيرة.

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