ريزدون زنينغا: تركيز الأمم المتحدة والمستشارة ستيفاني وليامز يصب في إجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن وفق قاعدة دستورية موثوقة

طرابلس 24 مارس 2022 (وال)- أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ريزدون زنينغا، على أن تركيز الأمم المتحدة والمستشارة ستيفاني وليامز؛ يصب في إجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن، بناء على قاعدة دستورية موثوقة وإطار قانوني متوافق عليه عبر عملية وآليات ليبية – ليبية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم عدد من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة، حيث ناقشوا الوضع السياسي الراهن والجهود المستمرة الرامية لتفعيل العملية الانتخابية، حسب ما أعلنت البعثة الأممية عبر حسابها على تويتر.

وأوضحت البعثة أن الحضور أعربوا عن قلقهم جراء الانسداد السياسي الحالي مشددين على ضرورة إعداد قاعدة دستورية للانتخابات في أسرع وقت ممكن. (وال)

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