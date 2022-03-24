شركة البريقة ترسل شحنة أسطوانات غاز الطهي لمستودع بدر ببلدية باطن الجبل .

طرابلس 24 مارس 2022 م ( وال ) أرسلت شركة البريقة لتسويق النفط شحنة أسطوانات غاز الطهي لمستودع بدر ببلدية باطن الجبل ضمن جهود الشركة لتوفير غاز الطهي للمواطن في كل المدن والمناطق مع قرب حلول شهر رمضان الكريم .

حيث باشرت مراكز التوزيع ببدر في توزيع أسطوانات غاز الطهي، و بيعها بالسعر الرسمي عند 3 دنانير للأسطوانة. عن طريق البيع المباشر من شركة البريقة لتوزيع الغاز و بإشراف المجلس البلدي للتقليل من معاناة المواطن قبل شهر رمضان المبارك .

وافادت الشركة أن شحنة من غاز الطهي ستصل مدينتي تيجي وبدر بسعر التكلفة فقط “2.5” لاسطوانة الواحدة وسيكون التوزيع في تيجي…إمام المسجد العتيق الساحة وبلدة بدر…السوق الشعبي

وأوضحت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز أن شحنات غاز الطهي ستتواصل بهدف دعم مناطق الجبل الغربي من مدينة يفرن، مروراً بباقي البلدات غرب البلاد،

وأن حملة الشركة متواصلة حتى منتصف شهر رمضان الكريم .