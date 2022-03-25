ليبيا نيوز

منتخبنا الوطني يستهل مبارايته في دورة موريتانيا بمواجهة النيجر .

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

       

نواكشوط 24 مارس 2022 ( وال )- يشارك منتخبنا الوطني لكرة القدم في دورة موريتانيا الودية الدولية التي ستقام خلال أيام الفيفا في الفترة من 23 إلى 29 من شهر مارس الجاري ، بمشاركة أربعة منتخبات، إلى جانب المنتخب الموريتاني المستضيف والنيجر وموزمبيق  .

      وسيستهل منتخبنا مشاركته بمواجهة منتخب النيجر يوم السبت المقبل ، ثم سيختتم مشاركته بمواجهة مستضيف البطولة منتخب موريتانيا يوم 29 من الشهر الجاري .

      وأجرى منتخبنا الوطني امس الأربعاء ثاني تدريباته منذ وصوله العاصمة نواكشوط بمشاركة ثمانية عشر لاعباً ، وبقيادة المدرب الإسباني رامون الذي سيقود منتخبنا بصورة مؤقتة خلال مباريات هذه الدورة .

      ويتواجد ضمن تدريبات الفريق بالعاصمة الموريتانية ثمانية عشر لاعباً وهم مراد الوحيشي – جواد رزق – سند مصطفى بن علي – أحمد فكرون – مصطفى حمزة – علي يوسف – حامد الثلبة – جمعة بورقيقة – طارق بشارة – الشامخ فرج – مؤيد اللافي – أيمن الشبلي معصم اسكندر – إبراهيم أبودبوس – فاضل سلامة – سالم المسلاتي – صلاح فكرون – أكرم الزوي  .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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