ليبيا نيوز

شركة الكهرباء تبحث مع شركة توتال الترتيبات اللازمة لانطلاق تنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمسية

تم النشر منذُ 48 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 24 مارس 2022 (وال)- اجتمع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء اليوم الخميس، مع المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة توتال أنرجي.
وذكرت الشركة العامة للكهرباء – عبر صفحتها على فيسبوك – أن اللقاء ناقش الترتيبات اللازمة، لانطلاق تنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمسية.
وأشارت الشركة إلى أن اللقاء يأتي في إطار الإجراءات المتخذة بعد توقيع مذكرة التفاهم الموقعة بين الشركة العامة للكهرباء وشركة توتال الفرنسية. (وال)

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وكالة الانباء الليبية وال

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