اجتماع أمني بسرت لمناقشة الصعوبات التي تواجه عمل الأجهزة الأمنية.

سرت 24 مارس 2022م (وال) – عقد بمدينة سرت اجتماع موسع بحضور عميد البلدية ” مختار المعداني ” وآمر الغرفة الأمنية المشتركة لواء “أحمد سالم ” ورؤساء الأجهزة العسكرية والأمنية.

ونقل مراسل وكالة الأنباء الليبية عن مصدر بمديرية أمن سرت أن الاجتماع ناقش المشاكل والصعوبات التي تواجه الأجهزة الأمنية لتنفيذ واجباتها وكيفية وضع الحلول للمشاكل التي يعاني منها المواطنون ومن ضمنها الرماية العشوائية في الافراح والزجاج المعتم بالمركبات الالية ومشكلة توفر الوقود بالمدينة.

وخلص الاجتماع بأن يتولى مدير الأمن بسرت الاشراف على ملف الوقود بالتعاون مع عميد البلدية ووضع الحلول الناجعة له، واستمرار لجنة مراقبة الرماية في الافراح ، وبدء حملة من قبل الأجهزة الأمنية بالتعاون مع سرية الشرطة العسكرية لضبط المركبات المعتمة والتي لا تحمل لوحات معدنية ، بالإضافة الى وضع خطة لتأمين المدينة خلال شهر رمضان المبارك.

( وال)