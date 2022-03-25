بايدن يؤيد استبعاد روسيا من مجموعة العشرين

في إطار تشديد العقوبات على روسيا، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، تأييده استبعاد روسيا من مجموعة العشرين، لكنه أقر بأن هذا القرار مرتبط بأعضاء هذه الهيئة الدولية، مضيفا أنه إذا لم توافق إندونيسيا رئيسة المجموعة ودول أخرى، فإنه سيطلب تمكين أوكرانيا من حضور اجتماعات المجموعة.

كثف الولايات المتحدة وحلفاؤها، الخميس، الضغط على موسكو، إذ فرضت واشنطن عقوبات جديدة على عشرات شركات الدفاع الروسية، ومئات من أعضاء البرلمان، والرئيس التنفيذي لأكبر بنك في البلاد.

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية أيضًا توجيهات تحذر من أن المعاملات المتعلقة بالذهب مع روسيا قد تكون خاضعة للعقوبات من قبل السلطات الأميركية، بهدف منع روسيا من التهرب من العقوبات الحالية.

وأشار مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إلى أن الهدف الرئيس إزالة المزايا والامتيازات التي تمتعت بها روسيا في السابق كمشارك في النظام الاقتصادي الدولي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا