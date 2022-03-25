تواصل إجلاء المدنيين من أوكرانيا.. وإتمام أول تبادل للأسرى

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك، أنه تم إجلاء ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وأربعين شخصًا، من عدة مدن عبر ممرات إنسانية، مقارنة مع أربعة آلاف وخمسمائة وأربعة وخمسين تمكنوا من الخروج في اليوم السابق.

أشارت المسؤولة الأوكرانية إلى أن من بين من تم إجلاؤهم ألفان وسبعمائة وسبعة عشر، غادروا مدينة ماريوبول المحاصرة، متهمة الروس بمنع دخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى المدينة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

ونوهت بأن روسيا وأوكرانيا تبادلتا عشرة أسرى حرب لكل منهما، في خطوة وصفتها بأنها أول عملية تبادل أسرى كاملة منذ اندلاع النزاع قبل نحو شهر. وشملت العملية أيضًا إطلاق سراح 19 بحارًا مدنياً أوكرانيا، تم أسرهم أثناء محاولتهم إخراج حرس الحدود المحاصرين في جزيرة الأفعى.

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