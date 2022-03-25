وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الشؤون الاجتماعية يتفقان على تكليف شركة استشارية متخصصة لتدريب وتطوير قدرات الأسر المنتجة

طرابلس 25 مارس 2022 ( وال ) – اتفقت وزارة الاقتصاد والتجارة و وزارة الشؤون الاجتماعية على تكليف «شركة استشارية متخصصة» من أجل تدريب وتطوير قدرات «الأسر المنتجة»، وذلك للمساهمة في الرفع من الاقتصاد الوطني، بحسب ما أعلنته وزارة الاقتصاد والتجارة.

جاء الاتفاق خلال اللقاء الذي جري بين وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني الأربعاء، بحضور رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ورئيس مصلحة السجل التجاري ومدير إدارة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن اجتماع الحويج والكيلاني جاء امتدادًا لاجتماعهما السابق «فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للأسر المنتجة»، وذلك لمناقشة «عدة محاور، أهمها العمل على إنشاء هيئة تشجيع الأسر المنتجة، وتم الاتفاق على تكليف شركة استشارية متخصصة لتدريبهم وتطوير قدراتهم إعدادًا للرفع من الاقتصاد الوطني».

وأضافت وزارة الاقتصاد أن الاجتماع تطرق «إلى دراسة آلية عمل الشركات العامة والخاصة والمؤسسات الاقتصادية في تنفيذ المسؤولية الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية بحيث تتكفل وزارة الشؤون الاجتماعية بحصر الأسر المعوزة والمحتاجة من خلال قاعدة البيانات المتوافرة لديهم؛ للتواصل بعدها مع هذه الشركات لتقديم المساعدات لهذه الأسر بشكل مباشر وبإشراف وزارتي الاقتصاد والشؤون الاجتماعية».

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