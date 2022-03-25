ماكرون يحذر من خطر المجاعة.. ويدعو إلى خطة طوارئ

قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقترحًا لوضع خطة طوارئ للأمن الغذائي، بالتوافق مع مجموعة السبع؛ بهدف التعامل مع خطر “مجاعة” محتملة في دول عدة على خلفية الحرب في أوكرانيا.

دعا ماكرون، إثر قمتين لمجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي، موسكو؛ إلى التحلي “بالمسؤولية” على هذا الصعيد، محذرًا من أن الحرب ستتسبب بمجاعة خلال 12 إلى 18 شهرًا، جراء نقص في مخزون دول عدة من الحبوب، خاصة في أفريقيا.

وفي هذا السياق، شدد الرئيس الفرنسي على ضرورة أن يعيد الأوروبيون تقييم استراتيجياتهم الإنتاجية للدفاع عن سيادتهم الغذائية، وأيضًا إعادة تقييم الاستراتيجية حيال أفريقيا.

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