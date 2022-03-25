ليبيا نيوز

الصومال.. مقتل 48 بتفجيرين انتحاريين نفذتهما حركة الشباب

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أسفر هجومان انتحاريان وقعا في مدينة بيليدويني وسط الصومال، عن مقتل 48 شخصًا، بينهم المرشحة للبرلمان أمينة محمد وعدد من حراسها، خلال جولة لها ضمن حملة لإعادة انتخابها، وفق ما أفاد به رئيس ولاية هيرشابيل علي جودلاوي حسين.

وأشار حسين إلى أن المفجر الانتحاري الأول استهدف المرشحة أمينة ومن معها، وعندما نقل الضحايا إلى المستشفى استهدفهم انتحاري بسيارة ملغومة، لافتًا إلى أنه من بين القتلى تجار ورجال دين ومسؤولون ومدنيون، وأن مائة وثمانية آخرين أصيبوا، وسبب الانفجاران أضرارًا كبيرة بالممتلكات.

وأعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن التفجيرين، فيما ندد رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، في بيان له، بأعمال القتل التي تستهدف تعطيل الانتخابات.

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قناة 218 الليبية

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