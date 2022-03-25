طرابلس 25 مارس 2022 ( وال ) – الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 25/ 03 / 2022 وخلال اليومين القادمين

تقلبات جوية متوقعة بداية من هذا اليوم علي مناطق غرب ليبيا نتيجة تحرك منخفض جوي صحراوي من وسط الجزائر مصحوبة برياح نشطة الي قوية قد تتجاوز سرعتها (60) كم /س علي بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية مع أجواء ساخنة نسبيا حيت من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة القصوي هذا اليوم علي مناطق غرب ليبيا مابين (22 – 30 )مْ .

بينما تبقي الأجواء معتدلة نسبيا علي مناطق الشرق الليبي حيت تسجل مابين ( 14 – 20) مْ , وتسجل ارتفاع خلال اليومين القادمين .

( وال )