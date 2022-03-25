أمريكا تشدد على ضرورة استقلالية المؤسسة الليبية للإستثمار

طرابلس 25 مارس 2022 ( وال ) – شدد القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى ليبيا، (ليزلي أوردمان)، على الحاجة إلى ضمان أن تظل المؤسسة الليبية للإستثمار مستقلة وتقنية.

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي بين “أوردمان و «علي محمود” من المؤسسة الليبية للإستثمار، الذي لخص جهود المؤسسة لتحسين الشفافية والإدارة.

بدورة أكد ” أوردهان ” وفق تغريدة على حساب السفارة الأمريكية بموقع «تويتر» على ضرورة أن تظل الأموال التي تحتفظ بها المؤسسة محمية، حتى يجري رفع تجميد الأصول في المستقبل، ويمكن تشغيلها من أجل تحسين أوضاع جميع المواطنين في جميع أنحاء ليبيا».

يشار إلى أن المؤسسة الليبية للإستثمار تخضع لتدابير تجميد الأصول المفروضة بموجب القرارين رقم (1970) و(1973) لسنة 2011، بصيغتهما المعدلة بالقرار رقم (2009) لسنة 2011. (وال _ طرابلس) ه ع

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