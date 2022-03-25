روسيا تواصل مساعيها للسيطرة على المدن الأوكرانية الكبرى

حذر رئيس أركان القوات المسلحة الأوكرانية من أن روسيا ما زالت تحاول شن هجمات للسيطرة على مدن كييف وتشرنيهيف وسومي وخاركيف وماريوبول، فيما أظهرت صور الأقمار الصناعية حجم الدمار الهائل الذي تعرضت له هذه المدن وبالأخص ماريوبول.

ونشر الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، الحليف القوي لروسيا على وسائل التواصل الاجتماعي أن المقاتلين الشيشان استولوا على المبنى الإداري الرئيسي في ماريوبول، ورفعوا علمهم هناك، فيما اتهم مسؤولون أوكرانيون روسيا بترحيل خمسة عشر ألف شخص قسرا من المدينة إلى روسيا، نفت موسكو ذلك.

وصوت أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس بأغلبية ساحقة على ضرورة إيصال المساعدات إلى أوكرانيا، وانتقدوا روسيا لتسببها في وضع إنساني “مروع”.

وأفادت بيانات الأمم المتحدة أن الحرب على أوكرانيا تسببت بمقتل آلاف الأشخاص وفرار ثلاثة ملايين وستمائة ألف شخص إلى الخارج وتشريد أكثر من نصف أطفال أوكرانيا.

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