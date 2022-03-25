بايدن يزور بولندا ويتابع الدعم العسكري للجناح الشرقي للناتو

شهدت مدينة جيشوف البولندية -الجمعة- وصول الرئيس الأميركي جو بايدن، قادماً من بروكسل، في المحطة الثانية من جولته الأوروبية.

ويلتقي بايدن في المدينة الواقعة بجنوب شرق بولندا، وتبعد قرابة 100 كلم عن الحدود مع أوكرانيا، بجنود أميركيين يتمركزون في المنطقة ومنظمات غير حكومية تساعد اللاجئين الفارين من أوكرانيا هرباً من العمليات الحربية الروسية، علاوةً على استماعه لإفادة عن عمليات الإغاثة لمساعدة المدنيين الذين يحتمون من العمليات الحربية الروسية في داخل أوكرانيا، والتعامل مع تدفق اللاجئين الفارين من أوكرانيا.

وتهدف زيارة بايدن أيضاً للاطلاع المباشر على الجهود الدولية للمساعدة في ذات الشأن، والحديث إلى القوات الأميركية “التي تعزز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي الناتو”.

ويجتمع بايدن -بعد الاستماع للإفادة- مع جنود الفرقة 82 المحمولة جواً المتمركزة هناك، في إطار الحماية التي يوفرها حلف شمال الأطلسي لجناحه الشرقي، إضافةً لزيارة العاصمة البولندية وارسو لإجراء محادثات، ومن المقرر أن يلقي -السبت- خطاباً وصفه البيت الأبيض بالخطاب الرئيسي.

وأشار بايدن للصحفيين في بروكسل -الخميس- إلى أن زيارته ستعزز التزامه بأن تتأكد الولايات المتحدة من أنها جزء رئيسي من جهود إعادة توطين كل الجموع الفارة من الحرب، وكذلك من المساعدات الإنسانية المطلوبة في داخل أوكرانيا وخارج أوكرانيا على حد سواء.

وتجدر الإشارة إلى أن بولندا قد أبدت تطلعاتها في أن تبرز زيارة بايدن الضمانات الأمنية التي تعهدت بها الولايات المتحدة بالفعل، وأنها ستدافع عن “كل بوصة” من أراضي حلف الناتو، مع حرصها على وجود المزيد من حشود القوات الأميركية في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

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