المركز الوطني لمُكافحة الأمراض يحي اليوم العالميّ لمكافحة مرض الدرن .

طرابلس 25 مارس 2022 (وال)- اِحتفل المركز الوطني لمُكافحة الأمراض مِن خلال إدارة مُكافحة الدرن والجذام بإحياء اليوم العالميّ لمرض الدرن الذي يوافق 24،مارس من كل عام .

واِفتتحَ الاحتفاليَّة مدير عام المركز الوطني الدكتور حيدر السائح بكلمة رحب فيها بكُل الحضور وشكر إدارة مُكافحة الدرن والجذام ،وكل العاملين بفروع المركز على المجهودات المبذولة ،وأكد على تذْليل كُل الصُعوبات التي تواجهم.

وشارك في الاحتفال عدد من المُنظمات الدوليَّة ،ومندوبون عن مؤسَّسات المجتمع المدني والشركات الوطنية ،وتم استعراض إحصائية حول حالات الإصابة بمرض الدرن الرئوي داخل ليبيا.

وإلقيت على هامش الاحتفال العديد من المحاضرات حول طُرق مُكافحة السُل الرئوي ،وفي الاِختتام تم عرض الخُطة الإستراتيجيَّة الوطنيّة للقضاء علي مرض الدرن بالكامل بحلول 2030.

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