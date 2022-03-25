امريكا تشدد على ضرورة استقلالية المؤسسة الليبية للاستثمار.

طرابلس 25 مارس 2022 م ( وال ) – شدد القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى ليبيا، ليزلي أوردمان، على الحاجة إلى ضمان أن تظل المؤسسة الليبية للاستثمار مستقلة وتقنية ».

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي بين “أوردمان و «علي محمود ” من المؤسسة الليبية للاستثمار، الذي لخص جهود المؤسسة لتحسين الشفافية والإدارة،

بدورة اكد ” أوردمان ” وفق تغريدة على حساب السفارة الأمريكية بموقع «تويتر» ضرورة أن تظل الأموال التي تحتفظ بها المؤسسة محمية حتى يجرى رفع تجميد الأصول في المستقبل ويمكن تشغيلها من أجل تحسين أوضاع جميع المواطنين في جميع أنحاء ليبيا».

يشار الى أن المؤسسة الليبية للاستثمار تخضع لتدابير تجميد الأصول المفروضة بموجب القرارين رقم (1970) و(1973) لسنة 2011، بصيغتهما المعدلة بالقرار رقم (2009) لسنة 2011.

…( وال ) ….