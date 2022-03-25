رئيس ديوان وزارة السياحة بالمنطقة الشرقية في زيارة لقرية النورس “بيت العيلة البورسعدية”

بورسعيد 25 مارس 2022 (وال)- أجرى رئيس ديوان وزارة السياحة والصناعات التقليدية بالمنطقة الشرقية بليبيا سامي أبوبكر السعيطي والوفد المرافق له أمس الخميس، زيارة لقرية النورس “بيت العيلة البورسعدية”.

وكان فى استقباله رئيس مجلس ادارة ستايل لادارة الفنادق رجل الأعمال الحاج محمد جبر، ورئيس مجلس ادارة شركة العزيمة للاستثمار المهندس أحمد كراوية، ومدير عام مكتب السياحة ببورسعيد علا نصر ممثلا عن وزارة السياحة منى أبو هشيمة، ورئيس مجلس إدارة الملتقى العربي للمرأة العربية عضو نادى الإمارات الدولي للأعمال BPW Emirates هند بنت عبدالعزيز القاسمي، ورئيس مجلس إدارة فرست واي لإدارة الفنادق ومؤسس مبادرة سياحة اليوم الواحد منير حمود، والمستشار محمد أبوبكر. (وال) إ م

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