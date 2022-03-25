جمعية دراسات الشرق الأوسط الأمريكية تقرر رسميا مقاطعة الصهاينة أكاديميا .

واشنطن 25 مارس 2022 ( وال )- قررت جمعية دراسات الشرق الأوسط الأمريكية (MESA) رسميا مقاطعة العدو الصهيوني أكاديميا.

وجاء القرار بعد أن صوت أعضاء الجمعية العاملين اليوم بأغلبية 80 في المئة لصالح قرار يؤيد المقاطعة الأكاديمية للعدو الصهيوني .

ووفقا للقانون الداخلي للجمعية، فقد بات القرار رسميا ونهائيا بعد أن صادق أغلبية أعضاء الجمعية عليه بواقع ( 768 ) صوتا (80 في المئة ) لصالحه، مقابل ( 167 ) صوتا ضده وامتناع ( 22 ) عن التصويت.

ويؤيد القرار دعوة مؤسسات المجتمع المدني لمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض عقوبات على الصهاينة كوسيلة لمحاسبتهم على انتهاكاتهم المستمرة لحقوق الإنسان، حيث طُلب من جميع أعضاء الجمعية الإدلاء بأصواتهم الكترونيا على القرار المقترح خلال فترة تصويت مدتها 50 يوما، استمرت من 31 يناير وحتى 22 مارس.

ومن المقرر أن يتشاور مجلس إدارة الجمعية بعد التصديق على القرار، مع لجنة الحرية الأكاديمية لإنفاذه، بما يتفق مع اللوائح الداخلية لـلجمعية والقوانين الفيدرالية وقوانين الولايات والقوانين المحلية الأميركية ذات الصلة.

وتأسست الجمعية عام 1966 ويتجاوز عدد أعضائها الحالي ( 2700 ) وهي “بمثابة منظمة جامعة لأكثر من ( 50 ) عضوا مؤسسيا و ( 36 ) منظمة تابعة”، مكونة من تحالف المجلس الأميركي للجمعيات العلمية والمجلس الوطني لجمعيات دراسات المنطقة، وهي عضو في التحالف الوطني للعلوم الإنسانية.

وتضم الجمعية عددا كبيرا من المؤرخين الأميركيين، وفيها أكبر مجموعة من المتخصصين في دراسات الشرق الأوسط ومدرسي العلوم السياسية والعلاقات الدولية والأنثروبولوجيا واللغة والأدب.

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