ليبيا نيوز

شركتي ” توتال إنرجي” الفرنسية والكهرباء الليبية تناقشان ترتيبات انطلاق مشروع محطة الطاقة الشمسية

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 25 مارس 2022 (وال)- عقد رئيس الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي أمس الخميس، اجتماعًا مع المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة توتال إنرجي الفرنسية لورنيت فايفير والوفد المرافق له.
وأفاد المكتب الإعلامي بشركة الكهرباء؛ بأن الاجتماع الذي عقد بمقر الشركة في طرابلس، استعرض الترتيبات اللازمة لانطلاق تنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمسية.
ويأتي الاجتماع استكمالا للإجراءات المتخذة بعد توقيع مذكرة التفاهم الموقعة بين الشركة العامة للكهرباء وشركة “توتال” الفرنسية، وفقًا لما نشره المكتب الإعلامي للشركة. (وال)

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وكالة الانباء الليبية وال

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