رئاسة أركان القوات البحرية الليبية تُحى الذكرى ( 36 ) لشهداء مواجهات خليج سرت بين البحرية الليبية والأسطول السادس الأمريكي

طرابلس 25 مارس 2022 (وال)- حضر رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد الخميس بالقاعدة البحرية في طرابلس، مراسم إحياء رئاسة أركان القوات البحرية الليبية للذكرى 36 لشهداء مواجهات خليج سرت بين البحرية الليبية والأسطول السادس الأمريكي، والتي استشهد فيها 58 رجلا من قوات البحرية الليبية على متن الزورق وميض والخافرة عين زقوط.

كما حضر المناسبة رئيس أركان القوات البحرية المكلف، ورئيس جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ اللواء رضا عيسى، ومدير إدارة الشرطة العسكرية اللواء محمد شابون، ومندوب من إدارة التوجيه المعنوي، وعدد من ضباط الجيش الليبي، وبعض الناجين من الحادثة.

بدأت المراسم بعزف الموسيقى العسكرية، ومن ثم قام رئيس الأركان العامة؛ بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة ترحمًا على أرواح شهداء الوطن.

وبعد ذلك توجه عدد من ضباط البحرية ومنتسبي الجيش الليبي، على متن قطعة بحرية إلى عرض البحر في مياهنا الإقليمية، حيث ثم رمي باقات من الورد، وقراءة الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء الطاهرة، الذين ضحوا بارواحهم في سبيل الله وحفاظا على كرامة وسيادة وعزة وشرف الوطن. (وال)

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