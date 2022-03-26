30 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى .

القدس 25 مارس 2022 (وال) – قالت وكالة الانباء الفلسطينية وفا إن نحو 30 ألفا مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، اليوم ، رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الصهيوني على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية وفا عن دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس إن توافد المصلين للمسجد الأقصى تزامن مع إغلاق قوات الاحتلال عشرات الطرق والشوارع في مدينة القدس منذ ساعات الصباح بحجة تأمين ماراثون تهويدي تنظمه بلدية الاحتلال.

وكان آلاف المصلين أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى، رغم قيود الاحتلال وتشديداته.

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