ليبيا نيوز

30 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى .

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

  القدس 25 مارس 2022 (وال) – قالت وكالة الانباء الفلسطينية وفا إن نحو 30 ألفا مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، اليوم ، رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الصهيوني على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية وفا عن دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس إن توافد المصلين للمسجد الأقصى تزامن مع إغلاق قوات الاحتلال عشرات الطرق والشوارع في مدينة القدس منذ ساعات الصباح بحجة تأمين ماراثون تهويدي تنظمه بلدية الاحتلال.

وكان آلاف المصلين أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى، رغم قيود الاحتلال وتشديداته.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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