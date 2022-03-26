وليامز تُبدي ثقتها في انضمام ممثلي النواب للاجتماعات التشاورية بشأن وضع قاعدة دستورية للانتخابات

تونس 25 مارس 2022 (وال)- أبدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، ثقتها من انضمام ممثلي مجلس النواب للمشاورات الليبية، التي اختتمت جلساتها غير الرسمية في تونس بعد 3 أيام من انطلاقها بحضور ممثلي المجلس الأعلى للدولة.

وقالت ويليامز – في تغريده لها نشرتها عبر حسابها بموقع تويتر – إن باب المفاوضات التي تُيسّرها الأمم المتحدة بشأن وضع قاعدة دستورية متينة، لتمكين إجراء انتخابات نزيهة وشاملة مفتوح على الدوام، مؤكدة على بذل كل ما يمكن من أجل ليبيا.

وشهدت الجلسة الختامية للمشاورات مشاركة ممثلي السلك الدبلوماسي في ليبيا، والذين جددوا دعمهم لمبادرة الأمم المتحدة، وتبادلوا النقاش مع وفد المجلس الأعلى للدولة بشأن رأيتهم بشأن القاعدة الدستورية. (وال)

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