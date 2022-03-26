أمريكا والاتحاد الأوروبي يشكلان فريق عمل لخفض الاعتماد على الغاز الروسي.

بروكسل 25 مارس 2022 (وال) – أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة تشكيل «فريق عمل» بهدف الحد من اعتماد أوروبا على الوقود الأحفوري الروسي في مواجهة الصراع في أوكرانيا.

وستحاول الولايات المتحدة من خلال هذه المبادرة التي كشفها الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين المساعدة في إمداد أوروبا بـ15 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي المسال هذا العام.

وأعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك الجمعة اعتزام بلاده خفض وارداتها من النفط الروسي إلى النصف بحلول الصيف المقبل..

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن الأربعاء، في قرار غير مسبوق، أن بيع الغاز الروسي للدول «غير الصديقة»، في إشارة إلى الدول الأوروبية، سيتم عبر العملة المحلية الروسية الروبل، وليس عبر الدولار ولا اليورو.