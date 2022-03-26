عناصر لها علاقة بالحكومة ترفع سعر الدولار الآمريكي في السودان .

لندن 25 مارس 2022 م (وال) ـــ أكد مراسل هيأة اذاعة البريطانية اليوم ان الدولار الآملايكي الواحد كان يعادل 720 جنيها سودانيا في تعاملات السوق السوداء بالخرطوم ، ومع نهاية اليوم أصبح الدولار الأمريكي الواحد يعادل 800 جنيه سوداني، أي بارتفاع قدره 80 جنيها خلال أقل من 24 ساعة .

ونقل مراسل “بي بي سي” عن أحد تجار العملة في السوق الموازي ان سر هذا التراجع المخيف لقيمة الجنيه السوداني، وفي وقت قياسي، لأن هناك طلبا من “جهات غير معروفة” على شراء الدولار بكميات كبيرة.

ومصادر عديدة أكدت لـ “بي بي سي” أن لهذه الجهة علاقة بالحكومة، وأنها تريد الدولار لتأمين الأموال اللازمة لاستيراد القمح والوقود والأدوية .

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