شركة " توتال إنرجي" الفرنسية وشركة الكهرباء يناقشان ترتيبات انطلاق مشروع محطة الطاقة الشمسية.

طرابلس 25 مارس 2022م ( وال ) – عقد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ” وئام العبدلي ” اجتماعاً أمس الخميس مع المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة ” توتال إنرجي ” الفرنسية ” لورنيت فايفير ” والوفد المرافق له.

وأفاد المكتب الإعلامي بشركة الكهرباء بأن الاجتماع الذي عقد بمقر الشركة في طرابلس استعرض الترتيبات اللازمة لانطلاق تنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمسية.

ويأتي الاجتماع استكمالاً للإجراءات المتخذة بعد توقيع مذكرة التفاهم الموقعة بين الشركة العامة للكهرباء وشركة ” توتال ” الفرنسية وفقا لما نشره المكتب الإعلامي للشركة .

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