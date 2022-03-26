مالي.. تقرير للبعثة الأممية يوثق مقتل 600 مدني العام الماضي

أصدرت بعثة الأمم المتحدة في مالي مينوسما، تقريرًا يوثق مقتل حوالي 600 مدني في البلاد العام الماضي، جراء أعمال عنف، إضافة إلى أكثر من 750 عملية خطف.

حمّلت البعثة، في تقريرها، المجموعات المتشددة مسؤولية الهجمات بشكل رئيس، إضافة إلى ميليشيات الدفاع الذاتي، والقوات المسلحة، فيما ترفض السلطات المالية بشدة الاتهامات الموجهة إلى قوات الأمن بارتكاب تجاوزات.

وأشار التقرير إلى أن ثلاثمائة وثمانية عشر شخصًا قتلوا خلال النصف الثاني من العام، فيما قتل مئتان وستة وستون شخصا في النصف الأول منهـ بينما تراجعت عمليات الخطف من أربعمائة وخمس وعشرين في النصف الأول إلى ثلاثمائة وثلاث وأربعين في النصف الثاني.

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