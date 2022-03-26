تواصل جهود إجلاء المدنيين ومساع لتخفيف الحصار عن ماريوبول

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشتشوك، أنه تم إجلاء سبعة آلاف وثلاثمائة وواحد وثلاثين شخصًا من المدن الأوكرانية المحاصرة عبر ممرات إنسانية، الجمعة، وهو أكثر من ضعف من تمكنوا من المغادرة في اليوم السابق.

نوهت المسؤولة الأوكرانية بأن من بين من تم إجلاؤهم ألفان وثمانمائة شخص غادروا مدينة ماريوبول المحاصرة باستخدام وسائل نقل خاصة، في ظل بقاء عشرات الآلاف من سكانها محاصرين دون طعام أو دواء أو كهرباء أو تدفئة.

من جانبه، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يسعى لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن مبادرة لمساعدة السكان على مغادرة مدينة ماريوبول المحاصرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا