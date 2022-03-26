ليبيا نيوز

بوتين يوقع قانونا بسجن من ينشر “معلومات كاذبة”

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إجراء من شأنه فرض مزيد من القيود على حرية التعبير في روسيا؛ وقّع الرئيس فلاديمير بوتين، قانونًا يعاقب بالسجن ناشري “المعلومات الكاذبة” عن أعمال موسكو في الخارج، في إشارة، على ما يبدو، إلى الحرب على أوكرانيا.

ينص القانون الجديد الذي بات ساريًا بعد التوقيع مباشرة، على معاقبة من “ينشر معلومات يعلم بأنها خاطئة بوصفها معلومات صادقة”، حول “أنشطة لهيئات الدولة الروسية خارج الأراضي الروسية”، وتصل العقوبة إلى السجن 15 عامًا إذا ثبت أن “المعلومات الكاذبة أدت إلى عواقب خطيرة”.

ويتمم هذا القانون قانونًا آخر أقر مطلع هذا الشهر وينص أيضا على السجن حتى 15 عامًا بحق من ينشر “معلومات كاذبة” عن الجيش الروسي.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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