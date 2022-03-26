جبهة تيغراي تعلن التزامها بالهدنة التي أعلنتها الحكومة الإثيوبية

أكد مقاتلو الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي احترامهم لوقف إطلاق النار، والتزامهم بـ”الهدنة الإنسانية المفتوحة” التي أعلنتها الحكومة الإثيوبية، الجمعة.

دعت جبهة تيغراي، في بيان، الحكومة إلى “اتخاذ إجراءات ملموسة لتسهيل الوصول غير المقيد إلى منطقة تيغراي” حيث يواجه مئات الآلاف خطر المجاعة.

وأعربت عن أملها في الإسراع بإيصال المساعدات الطارئة إلى المحتاجين في هذه المنطقة حيث لم تصل أي قافلة مساعدات إنسانية منذ منتصف ديسمبر الماضي.

وأكدت الجبهة أنها ستبذل قصارى جهدها لمنح السلام فرصة.

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