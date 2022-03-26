اليابان.. مناورات روسية في جزر كوريل المتنازع عليها

في خطوة من شأنها أن تزيد التوتر بين البلدين؛ أشارت وسائل إعلام يابانية إلى أن روسيا تجري مناورات على جزر تطالب طوكيو بالسيادة عليها، وذلك بعد أيام من تعليق موسكو محادثات سلام مع اليابان بسبب العقوبات التي فرضتها طوكيو عليها لهجومها على أوكرانيا.

أعلنت المنطقة العسكرية الشرقية في روسيا، من جانبها، أنها تجري مناورات عسكرية في جزر الكوريل بمشاركة أكثر من ثلاثة آلاف جندي ومئات من القطع العسكرية.

وتتضمن صد الحروب البرمائية واختبار المهارات لتشغيل أنظمة التحكم في إطلاق النار للصواريخ الموجهة المضادة للدبابات.

وتقوم وحدات من قوات الدفاع الجوي بتنفيذ مجموعة من الإجراءات لرصد وتحديد وتدمير طائرات لعدو وهمي يقوم بهجوم جوي.

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