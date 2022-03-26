الاتحاد الأوروبي يطلق برنامجا للتخفيف من تداعيات الأزمات الغذائية

أطلقت دول الاتحاد الأوروبي برنامج “فارم”، في إطار مبادرة للتخفيف من تداعيات الأزمات الغذائية التي تسببت بها الحرب في أوكرانيا على الدول الأكثر تضررا.

البرنامج؛ مستلهم من منصة “كوفاكس” الدولية لتوزيع اللقاحات المضادة لـ”كوفيد – 19″، ويهدف بصورة خاصة إلى تأمين مزيد من الشفافية حول الاحتياطات العالمية، وضمان إمداد الدول الأكثر تعرضا للخطر بما تحتاج إليه، إضافة لتشجيع الإنتاج في المناطق الضعيفة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قدم مقترحًا لوضع خطة طوارئ للأمن الغذائي، بهدف التعامل مع خطر “مجاعة” محتملة في دول عدة جراء نقص في مخزون الحبوب، خاصة في أفريقيا.

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