ليبيا نيوز

البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب الرئيس لعدم اكتمال النصاب القانوني

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مجلس النواب العراقي، تأجيل جلسة اختيار رئيس الجمهورية إلى الأربعاء المقبل، في ظل عدم قدرة القوى الفائزة في الانتخابات البرلمانية على جمع عدد كاف من النواب لعقد الجلسة.

أشارت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب إلى أن المجلس ” رفع جلسته إلى يوم الاثنين بعد أن أنهى القراءة الأولى لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية”، في حين حدد الأربعاء المقبل موعدا لجلسة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية”.

وسبق للبرلمان أن أخفق بمحاولة سابقة لانتخاب رئيس للجمهورية، عقدت في السابع من فبراير الماضي، في ظل انقسامات حادة بين القوى السياسية، تنذر باستمرار الفراغ السياسي.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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